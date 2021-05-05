شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 20 مخالفة عدم ارتداء الكمامات بمركز سمالوط في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الوحدة المحلية بمركز سمالوط بالمنيا الحملات الميدانية لمتابعة القرارات الصادرة عن الدولة، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال المرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، للتأكد من التزام المواطنين بالكمامات الواقية، بالإضافة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين.

من جانبه، قال اللواء أ. ح وليد المعداوى رئيس مركز سمالوط إنه تم خلال الحملات المرور على مواقف السيارات والمحال التجارية ومكاتب البريد والبنوك للقضاء على تجمعات المواطنين، موجها بالحفاظ على مسافات التباعد، كما تم خلال الحملات تحرير 20 مخالفة لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، وتحرير 23 محضر تعد على حرم الطريق، وتنفيذ 5 حالات إزالة إدارية.

وأكد رئيس المركز أنه تتم متابعة الحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية بالمركز، من خلال تشكيل لجان للمتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتطبيق خطة المحافظة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.