شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 20 مخالفة عدم ارتداء الكمامات بمركز سمالوط في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصل الوحدة المحلية بمركز سمالوط بالمنيا الحملات الميدانية لمتابعة القرارات الصادرة عن الدولة، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال المرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، للتأكد من التزام المواطنين بالكمامات الواقية، بالإضافة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين.
من جانبه، قال اللواء أ. ح وليد المعداوى رئيس مركز سمالوط إنه تم خلال الحملات المرور على مواقف السيارات والمحال التجارية ومكاتب البريد والبنوك للقضاء على تجمعات المواطنين، موجها بالحفاظ على مسافات التباعد، كما تم خلال الحملات تحرير 20 مخالفة لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، وتحرير 23 محضر تعد على حرم الطريق، وتنفيذ 5 حالات إزالة إدارية.
وأكد رئيس المركز أنه تتم متابعة الحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية بالمركز، من خلال تشكيل لجان للمتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتطبيق خطة المحافظة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.