شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والكهنة يتلقون لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الانبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشاد الأنبا يوأنس بالجهود المقدمة من خلال الفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بأسيوط.

كما تلقى عددًا من كهنة إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار تنفيذ الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

يذكر أن التطعيم بلقاح كورونا يتم في أربعة مستشفيات بمحافظة أسيوط لاستقبال المواطنين.