شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الارتفاع الشديد في درجة الحرارة.. هذا موعد فصل الصيف رسميًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية، أننا ما زلنا نمر بفصل الربيع رغم الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، الذي تشهده محافظات مصر خلال الأيام الجارية، كاشفًا موعد حلول فصل الصيف رسميًا.

قال «شاهين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران في برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن النصف الثاني من فصل الربيع يمتد على مدار شهر مايو حتى النصف الأول من شهر يونية، أما فصل الصيف يبدأ رسميًا في 21 يونية المقبل.

أضاف: «نشهد خلال هذه الأيام كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية أحيانًا وفي بعض الأيام الأخرى تكون قادمة من الجزيرة العربية، لذلك ننصح بارتداء الملابس الصيفية».

أوضح: «وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد، تم التنويه بأن ذروة ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري ستكون اليوم الأربعاء ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 41 أو 42 درجة مأوية، في الفترة ما بين الظهر والعصر».

أشار مدير إدارة التنبؤات الجوية إلى أن درجة الحرارة تنكسر غدًا الخميس بمعدل ثلاث درجات، على أن تصل بحول يوم الجمعة إلى 36 درجة مأوية، ثم تعود يوم السبت المقبل إلى 40 درجة، بمعنى أن الموجة الحارة مستمرة.