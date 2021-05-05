شكرا لقرائتكم خبر عن اللوز بـ160 والزبيب الفاخر بـ44 جنيه .. سعر الياميش الأربعاء 5 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق ياميش رمضان ارتفاع كبير فى الاسعار بمعدلات كبيرة على الرغم من حالة الركود وضعف الاقبال هذا العام، خاصة الأنواع الشعبية اليوم الاربعاء 5 مايو 2021 والذى يوافق اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان، على الرغم من حالة الركود نتيجة الحالة المزاجية العامة بسبب الأزمة الاقتصادية، والظروف المعيشية الصعبة المصاحبة لفيروس كورونا، ما ادى الى تدنى الاقبال على شراء ياميش رمضان العام الجارى 2021، فضلاً عن ارتفاع مبالغ فيه للأسعار خاصة الذبيب وعين الجمل والفسدق والبندق فيما تباينت اسعار البلح والسودانى والمشمية فى الأسواق.

"المصرى اليوم" تنشر أسعار الياميش الاربعاء:

سعر كيلو الزبيب التركى 60 جنيه والايرانى 56 جنيه والمصرى بـ40 جنيه

سجل كيلو عين الجمل سعر 90 جنيه والبندق بـ160 جنيه

سعر كيلو اللوز يتراوح بين 90 الى160 جنيه حسب الجودة

سجل سعر كيلو السودانى المقشر 40 جنيه، والعناب بـ100 جنيه.

سعر كيلو الدوم 48 جنيه، والخروب المطحون بـ16 جنيه، والخروب العيدان بـ40 جنيه.

سعر كيلو جوز الهند 60 جنيه، والقراصيا بـ80 جنيه، والزبيب الفاخربـ44 جنيه.

وتراوح سعر البلح بين 20 جنيه للكيلو وحتى 45 جنيه، فيما وصل سعر بلح شبح الصعيد ونسر الصعيد وسلطان الى 60 جنيه للكيلو

سعر كيلو المشمشية 110 جنيه.

سعر كيلو الفول الحصى 12 جنيه

سعر كيلو البلح السوداني يبدأ من 20 جنيه حسب الجودة ودرجة الرطوبة .

سعر كيلو قمر الدين 27 جنيه

وعلى الرغم من مررو 22 يوم من شهر رمضان الا ان الاقبال ضعيف لا سيما فى ظل الذعر الذى يجتاح الجميع من فيروس كورونا، والحالة المزاجية الغير مستقرة للمواطنين من ناحية وضيق ذات اليد من ناحية اخرى، فى ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الاخرى نتيجة فوضى الأسعار وتحكم التجار معدومى الضمير مستغلين انشغال الدولة بمجابهة الفيروس.