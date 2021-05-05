شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تعلن إجازات المخابز خلال عيد الفطر المبارك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، بقيادة محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، والتأكيد على استمرار عمل منظومة الخبز طوال أيام العيد دون تأثر.

وترأس «سعد الله» سلسلة من الاجتماعات المتوالية بديوان عام المديرية مع القيادات ومديري الإدارات التموينية والمنسقين لمتابعة تنفيذ خطة استعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر، مشدداً على متابعة المخابز البلدية أثناء إجازات عيد الفطر.

وشملت خطة المديرية تقسيم إجازات المخابز على ثلاثة أيام بنسب بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين أثناء إجازة العيد، وأن يتم التأكد من وجود أرصدة كافية من الدقيق بكل مخبز عبارة عن حصة اليوم وحصة يومين مقدما، وبالنسبة لمتابعة الأسواق سيتم تكثيف الحملات بحيث تكون صباحية ومسائية لإحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية وإعلان الأسعار وتطبيق الاحترازات الصحية وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية، وكذلك المرور على المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى للتأكد من توافر السلع الغذائية وسلاسة صرفها للمواطنين والتأكد من توافر السلع التموينية .

وخلال الاجتماع، كرم وكيل الوزارة إدارة تموين العجمي برئاسة جمال عمار مدير الإدارة وفريق العمل التابع له على مجهوداتهم المتميزة في تطوير أعمال الإدارة خلال تلك الفترة.

تقسيم إجازات المخابز على 3 أيام و حملات صباحية ومسائية .. "تموين الاسكندرية" تنهى استعداداتها لاستقبال عيد الفطر (صور)