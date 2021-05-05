شكرا لقرائتكم خبر عن موجة شديدة الحرارة وانخفاض مؤقت.. خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 5 مايو 2021 إلى الإثنين 10 مايو 2021.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

- طقس يوم الأربعاء 5 مايو:

طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة

- طقس الخميس 6 مايو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- طقس يوم الجمعة 7 مايو:

اعتبارا من الجمعة انخفاض مؤقت فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- طقس يوم السبت 8 مايو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

- طقس يوم الأحد 9 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة

- طقس يوم الاثنين 10 مايو:

اعتبارا من الاثنين انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.