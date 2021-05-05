شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن التفتيش على 1078 منشأة وتحرير 138 مخالفة بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية، بالتفتيش العمالي على 1078 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 138 محضر لمنشآت مخالفة للقانون.

وأشار الوزير، فى بيان، إلى أن المديرية قامت بتعيين 2534 شاباً، من بينهم 36 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5780 شابا باحثاً عن العمل.

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره للوزير -عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضى، إلى أن المديرية استخرجت 2582 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وقال مدير المديرية: إن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 22 ألف جنيه لـ 9 عمال، منها 6 آلاف جنيه منح مولود لـ 3 عمال، و 4 منح زواج بمبلغ 12 ألف جنيه ، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 2000 جنيه.

كما قامت المديرية بعقد 4 ندوات للتوعية، والتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية علي 405 منشآت لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 299 محضراً للمنشآت المخالفة.