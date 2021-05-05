شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الطبلاوى تحيى الذكرى الأولى لرحيله بـ"ختمة قرآن" أمام قبره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم الطبلاوى، نجل الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوى، الذى تحل الذكرى السنوية الأولى له اليوم، عن إحياء ذكرى والده في مقابر الأسرة بالقاهرة من خلال تلاوة عدد من ختمات القرآن الكريم أمام قبر الشيخ الراحل.

وقال إبراهيم الطبلاوى لـ ”الخليج 365”، إن عددا من محبى الشيخ الطبلاوى وتلاميذه بالإضافة إلى أفراد الأسرة يتجمعون اليوم بمقابر الأسرة لإحياء الذكرى السنوية الأولى من خلال تلاوة عدة ختمات للقرآن الكريم، والدعاء للشيخ الراحل، لافتا إلى أنه من المقترح إقامة سرادق لإحياء الذكرى السنوية بتلاوات لعدد من قراء القرآن الكريم، غير أنهم قرروا الاكتفاء بزيارة قبر والدهم وتلاوة القرآن بسبب ظروف وباء كورونا و احتراما لقرارات الدولة بمنع السرادقات والتجمعات.

وبحسب فيديو أنتجته أسرة الشيخ الطبلاوى في الذكرى السنوية الأولى لرحيله، تحدثت فيه عن استفتاء على نجاح الأعمال الإذاعية خلال فترة السبعينيات من القرن الماضى، حيث أكدت حصول الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، المركز الأول كقارئ إذاعى من الرعيل الأول فيما حصل الشيخ الطبلاوى على المركز الأول على القراء الجدد.

توفى الشيخ محمد محمود الطبلاوى، في مثل هذا اليوم 5 مايو 2020 ، الموافق 21 رمضان عام 1441 هجريًا، عن عمر يناهز 86 عامًا.