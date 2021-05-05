شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مملكة البحرين يزور منطقة كنائس مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج والمشرف على كنائس الخليج هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وذلك بمقر نيافته فى كنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة.



جانب من زيارة سفير البحرين

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى القبطى للكنيسة الأرثوذكسية، أن الزيارة جاءت بهدف التعارف، وتضمنت كنيسة مغارة العائلة المقدسة، حضر اللقاء عدد من الآباء كهنة قطاع كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج.



سفير البحرين

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى ترأس صلوات قداس شم النسيم، ووضع خميرة الميرون، من دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون؛ وكذلك قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية السبت الماضى، وقدم الشكر لقيادات الدولة والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وسفراء الدول، على تهنئتهم.



جانب من الزيارة