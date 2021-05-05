شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير ٩٦٩٥ محضرًا لعدم ارتداء الكمامة وغلق ١١٧٩ مركزًا للدروس الخصوصية بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة كإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم يوم الثلاثاء ٤ مايو ٢٠٢١ تحرير عدد (٢٩٧) محضر لمواطنين وعدد (١٩) محضر لمنشآت وذلك لعدم ارتداء الكمامة ،وتم التصالح مع (٢٩١) محضر بإجمالي مبلغ ١٤٥٥٠ جنية ولم يتم التصالح مع عدد (٢٥) محضر وتم تحويلهم للنيابة العامة.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة ،حيث تم فض عدد (١٧) سوق ،عدد (٤) أفراح ومآتم وغلق وتشميع عدد (٩) مراكز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس.

وقد أسفرت الحملات عن تحرير عدد (٩٠٧٣) محضر للأفراد وعدد (٦٢٢) محضر لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة إلى جانب فض عدد (١٦٩٤) سوق، عدد (٥٨٤) فرح ومأتم وتشميع وغلق (١١٧٩) مركز للدروس الخصوصية منذ يوم ٢٠٢١/١/١٦.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص المحافظة على نشر الوعي الصحي الوقائي بين المواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية خوفاً على صحتهم وسلامة عائلاتهم وليس خوفاً من الغرامة.