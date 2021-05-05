شكرا لقرائتكم خبر عن «قادوم ومسطرين» يفوزان بأفضل قطعة أثرية بقصر المجوهرات الملكية لشهر مايو (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية،نتيجة الاستفتاء الشعبى الذي أجراه للعاملين وجمهور محبى الاثار في الاسكندرية، تحت عنوان «انت من تقرر«بهدف ايجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور، وتم اختيار قطعة شهر أبريل ليتم عرضها للجمهور مجاناً طوال شهر مايو الجاري.

والقطعة الفائزة بالاستفتاء، عبارة عن قادوم ومسطرين من الفضة بمقبض من خشب الأبنوس ويعلو المقبضين التاج الملكي من الفضة، مكتوب على سطح المسطرين والقادوم بالحفر كتابات باللغة الفرنسية عن تأسيس مدينة بور فؤاد، من عهد الملك فؤاد الأول.

ونافست القطعة الفائزة 5 قطع أثرية أخرى للحصول على أعلى الأصوات، وهى القطعة الأولى عبارة عن قصعة من النحاس المطلى بالفضة ومسطرين من الفضة عليه آثار طلاء من الذهب بمقبض من العاج، مكتوب على سطح المسطرين بالحفر «وزارة الأوقاف- مسجد فاروق الأول بالمنتزه 30 جماد الأول 1364 هـ- 12 مايو 1945 م»، والقطعة الثانية مسطرين من الفضة به آثار طلاء من الذهب بمقبض من العاج مكتوب على سطح المسطرين بالحفر «وزارة الأوقاف- مسجد عبدالرحيم القنائى السبت 9 جماد الأول 1367 هـ- 20 مارس 1948 م».

وجاءت القطعة الثالثة عبارة عن مسطرين من الفضة بمقبض من العاج، منقوش على المسطرين «مديرية بنى سويف مجلس بلدى بنى سويف مستشفى الأمير فاروق وضع حجر الأساس بيده الكريمة صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول 15 فبراير 1928 م»، والقطعة الرابعة عبارة عن مسطرين من الفضة بمقبض من الطبخ الأصفر محفور على سطح المسطرين تاج مرصع بأحجار الماس والياقوت مكتوب عليه بالحفر «تذكار لوضع حجر الأساس لبناء مستشفي القصر العيني الجديدة وكلية الطب حضرة صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر القاهرة في ٤ رجب ١٣٤٧ هـ- ١٦ ديسمبر ١٩٢٨ م».

فوز "قادوم ومسطرين" بلقب أفضل قطعة أثرية لشهر مايو بـ"المجوهرات الملكية" (صور)

فوز "قادوم ومسطرين" بلقب أفضل قطعة أثرية لشهر مايو بـ"المجوهرات الملكية" (صور)

فوز "قادوم ومسطرين" بلقب أفضل قطعة أثرية لشهر مايو بـ"المجوهرات الملكية" (صور)

فوز "قادوم ومسطرين" بلقب أفضل قطعة أثرية لشهر مايو بـ"المجوهرات الملكية" (صور)