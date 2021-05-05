شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب ذروة الحر اليوم الأربعاء .. استعداد لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الهيئات الصحية بالمنيا، من استعداداتها، تحسبا للارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة، والاستعداد لاستقبال أي بلاغات لحالات اصابة بضربات الشمس أو بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها فضلا عن رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية.

ونصح أطباء بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والالتزام بإجراءات السلامة وتوخى الحذر وخاصة سائقي المركبات على الطرق الرئيسية .

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 5 مايو إلى الاثنين 10 مايو 2021، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة إلى مستويات قياسية وتبلغ ذروتها اليوم الأربعاء 5 مايو حيث تصل إلى 43 درجة جنوب الصعيد، حيث يكون الطقس شديد الحرارة.

وحذرت هيئة الأرصاد وأوصت باتخاذ بعض الاحتياطات للتخفيف من آثار ارتفاع الحرارة وأهمها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها في درجة حرارة عالية.

واعتبارا من يوم الاثنين 10 مايو يحدث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى, شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد, معتدل ليلا على كافة الأنحاء.