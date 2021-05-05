شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية : بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص الجديدة بحى ثان طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجي بحي ثان طنطا والذي يأتي ضمن ٢٧ مركزا ومدينة بمحافظات الجمهورية تم اختيارها للتطبيق التجريبي للمنظومة لمدة شهرين.

ووجه الدكتور رحمي بنشر الاشتراطات الجديدة ووضع لافتات إرشادية داخل المراكز التكنولوجية، مشدداً على سرعة إنجاز الأعمال وتلقي طلبات المواطنين والرد على استفساراتهم عن طريق الموظفين المدربين، مشيراً إلى أنه تم تدريب الموظفين المشاركين في التنفيذ من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالي ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع وزارتي الإسكان والمرافق خلال الفترة الماضية والذي يؤدي إلى تسهيل التعامل مع المواطنين.

كما أكد محافظ الغربية على أن الدولة تسعى للوصول لأفضل الطرق لضبط منظومة البناء والعمران والقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص إعلاءً لمصلحة الوطن والمواطنين وتنظيم الشكل العام.