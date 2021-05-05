شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع تنفيذ 45 مشروعا في قطاع الطرق بتكلفة 1.7 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه جاري تنفيذ 45 مشروعا بقطاع الطرق والنقل في نطاق المحافظة، بطول 174.6 كم وبتكلفة مليار و712 ألف جنيه، للوصول إلى بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن، بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعته أعمال استكمال رصف طريق أبوالأخضر العلاقمة المانسترلي، بقطاعية الأول والثاني بطول 14 كم وبعرض 8 أمتار بكل اتجاه بنطاق مركزي الزقازيق وههيا، والمقام بتكلفة مبدئية 150 مليون جنيه، للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بالمشروع، مشددا على ضرورة تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع لسرعة الانتهاء ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق بالشرقية، أنه تم التنسيق مع رئاسة مركزي الزقازيق وههيا، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، لإزالة التعديات التي تعترض تنفيذ الأعمال بالطريق، حيث تم إصدار قرار استيلاء مؤقت لمدة 3 سنوات لثلاث مواقع تعترض تنفيذ الأعمال بالطريق، وكذلك إقامة حائط سائد لتوسعة الطريق بعد كوبري بني عامر لتمهيده لأعمال الإزدواج، لافتا إلى أنه تم اعتماد مبلغ 100 مليون جنيه منهم 50 مليون لتنفيذ الأعمال التكميلية المتبقية بالطريق ،من رصف وتخطيط ولوحات إرشادية وتحذيرية وحواجز اسمنتيه «نيو جيرسي»، والـ 50 مليون الأخرى للمشاركة في إنشاء كوبري علوي أعلي مزلقان الشبانات، بالتعاون مع وزارة النقل وذلك لتخفيف حدة الزحام بالمنطقة واتمام الاعمال بالطريق.

وأضاف أنه جاري تنفيذ أعمال رصف طريق أبوالأخضر العلاقمة المانسترلي «القطاع الأول»، والذي يبدأ من أبوالأخضر كفر موسي عمران العلاقمة بطول 7 كم وكذلك أعمال رصف القطاع الثاني والذي يبدأ من العلاقمة وصولا إلى المانسترلي بطول 7 كم وبتكلفة مبدئية 150 مليون جنيه، ليمثل محورا مروريا جديدا يربط بين مراكز الزقازيق، وههيا، وأبوكبير، ويقلل من حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق.