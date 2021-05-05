شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز شباب الشرقية تكثف أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام أعضاء مراكز الشباب وفرق الجوالة ونوادي التطوع بإجراء أعمال التطهير والتعقيم لإدارة شباب ديرب نجم، ومراكز شباب «قرموط صهبرة، وإكوة، والصانية، وجميزة بني عمرو، والصويني، وإكراش، وشنبارة منقلا، وشبرا صورة» بمركز ومدينة ديرب نجم، ومراكز شباب «الأمل، والحرية، والزهور، والنصر، والرواد» بمدينة العاشر من رمضان، ومراكز شباب «أولاد صقر، الصوفية، وجزيرة الشافعي، والمؤانسة» بمركز ومدينة أولاد صقر، ومراكز شباب «كفر صقر، المنشية الجديدة، السلطان خضر» بمركز ومدينة كفر صقر، ومركز شباب كوم حلين، ونادي منيا القمح الرياضي، ومراكز شباب العصلوجي وبردين وجزيرة السعادة بمركز ومدينة الزقازيق، ومركز شباب كفر الشرابية بمشتول السوق، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية، والمدارس والمعاهد الأزهرية، ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والأيتام، ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة، ATM بالتنسيق والمشاركة بين مديريات «الصحة، والطب البيطري والزراعة، والتضامن الاجتماعي»، وذلك تفعيلاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

كما شدد المحافظ على مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بالفيروس، مناشداً المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى بالفيروس، والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظاً على صحتهم وسلامة أسرهم.