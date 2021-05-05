شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تعلن البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات يوليو المقبل بـ4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه في إطار التكليفات الرئاسية بتشغيل العمالة والشركات المصرية الوطنية بالمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، ترحب الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المنظومة وخاصة في عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع أسوة بالعديد من الدول، حيث سيتم البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة خلال شهر يوليو القادم ٢٠٢١، بأربع محافظات، وتشمل القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.

جاء ذلك اليوم خلال اجتماع وزيرة البيئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بممثلى إحدى الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات، ضمن مناقشات سبل التعاون مع القطاع الخاص لبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور على أبو سنة مستشار وزيرة البيئة للمشروعات وعدد من القيادات المعنية.