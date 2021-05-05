شكرا لقرائتكم خبر عن «انخفاض مصري وتباين عالمى».. سعر الذهب اليوم الاربعاء 5 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم الاربعاء، 5 مايو 2021، الانخفاض الذي بدأ فيه نهاية تعاملات الثلاثاء، حيث حقق الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر في بداية التعاملات انخفاضا بمقدار جنيه واحد تقريبا، بعدما حقق انخفاضا بمقدار 6 جنيهات مساء الثلاثاء .

وشهد سعر الذهب عالميا في بداية التعاملات، اليوم الاربعاء حالة من التباين في الاسعار بين التعاملات الفورية والعقود الآجلة حيث ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية حيث ارتفعت الأوقية «الأونصة» بمقدار دولار تقريبا،بعدما حققت ارتفاعا بمقدار 24 دولارا مساء الثلاثاء، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الأسيوية حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك بنسبة 0.64% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، في بداية التعاملات اليوم الاربعاء 5 مايو 782.62 جنيه، وكان في نهاية التعاملات مساء الثلاثاء 4 مايو 783.11 جنيه، وفي منتصف تعاملات الثلاثاء، 789.52 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، في بداية التعاملات اليوم الاربعاء 1،777.70 $، وكان في نهاية التعاملات مساء الثلاثاء 4 مايو 1،776.36 $، وفي منتصف تعاملات الثلاثاء، 1,791.06 $ .

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 5 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الثلاثاء 4 مايو 2021.

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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