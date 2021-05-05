شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الحملات التفتيشية على منافذ البيع والمقاهي بالقصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر بالاستمرار في الحملات التفتيشية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والمقاهى والكافتيريات، وذلك للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضمان جودة وسلامة المنتجات، مشددا على المرور اليومي الأماكن التي يتردد عليها المواطنون والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية ومكتب الصحة وإدارة الطب البيطرى ومكتب التموين بالمرور على محلات السوبر ماركت والعطارة والبقالة بمناطق الأمل وشارع الجمهورية ومنطقة العوينة القديمة.

وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير عدة مخالفات متنوعة، شملت تحرير ٦ محاضر عدم إعلان أسعار و٣ شهادات صحية و٢ محضر نظافة و١ عدم ارتداء كمامة وضبط ٤ محلات بدون ترخيص نشاط و٢ محل بدون رخصة إشغال، كما تم إعدام ٣ كيلو أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وواصلت الحملة أعمالها بالمرور على بعض المقاهى، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بها، والتأكد من الالتزام بحظر الشيشة واستخدام الأكواب الورقية والتباعد ونسب الإشغال.

وكان رئيس مدينة القصير قد شدد على التصدى لأى مخالفات والتعامل بحزم مع المخالفين، والمتابعة المستمرة للأسواق ومنع التجمعات للحفاظ على سلامة المواطنين.