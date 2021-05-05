شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم بطل من ذوي الاحتياجات الخاصه ببيت ثقافة قريته شباس الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد بيت ثقافة شباس الشهداء بمركز دسوق احتفالية لتكريم الطالب أحمد عبدالناصر شريف 17سنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، بقرية شباس الشهداء، وحاصل العديد من البطولات على مستوي مصر، منها بطولة الجمهورية في ألعاب القوى وبطولة كأس مصر، وبطولة الناشئين لالعاب القوى .

جاء ذلك بحضور العشرات من أهالي القرية والقري المجاورة وأصدقاء البطل الذي تم تكريمه، وقام مسؤولي بيت الثقافة بتسليم البطل شهادة تقدير، وأشاد به الحضور في كلماتهم وأكدوا أن الإعاقة يمكن أن تدفع الإنسان لتحقيق بطولات لا يستطيع عليها الإنسان الطبيعي، إذا توفرت الإرادة لدى الشخص، وتلك الإرادة القوية الفولاذية موجودة في الشخص البطل المحتفي به، وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية معه وهو يحمل الشهادة التي تم منحها له.

وتم اختتام الحفل بوصلة غنائية لفرقة دسوق للالات الشعبية.

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