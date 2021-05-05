شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن بعض مناطق شبين القناطر بالقليوبية بسبب عطل مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن حدوث عطل مفاجى بخط المياه الرئيسي قطر 700 مم خرسانى، مما يسبب ضعف المياه بقري (طحانوب -الكوم الأحمر -الزهويين) بمدينة شبين القناطر.

وأوضحت الشركة، أنه من المنتظر بدء الأعمال ظهر اليوم والانتهاء الساعة 9 مساء، وسيتم تشغيل جميع المحطات الارتوازيه بالقرى المتأثره بالضعف.

وأعربت الشركة عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وسيتم توفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب وفى حال طلبها رجاء الاتصال على رقم 01200288880.