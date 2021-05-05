شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة ترصد 207 ملايين جنيه لتطوير مناطق بحلوان والمعصرة والزاوية الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة القاهرة أنه من المقرر أن يتم رصد 207 ملايين جنيه ضمن يروتوكول سيتم توقيعه ما صندوق تطوير العشوائيات، لتطوير عدة مناطق غير مخططة بمناطق فى حلوان والمعصرة والزاوية الحمراء.

وأضافت المحافظةأنه سيتم العمل بملف العشوائيات الغير مخططة بعد الانتهاء من الغير أمنة والتى تمثل خطورة على السكان ، وسيتم التعامل مت العشوائيات الغير مخططة عن طريق توفير الخدمات والمتعلقة بالصرف الصحى والمياه وللإنارة والرصف.

وانتهت الدولة من تطوير 312 منطقة من المناطق غير الآمنة، من إجمالي 357 منطقة غير آمنة، بتكلفة 39 مليار جنيه، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تطوير كافة المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، منتصف عام 2021، وعقب ذلك سيتم البدء في تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، حيث تم وضع خطة خلال 10 سنوات للانتهاء من كافة المناطق غير المخططة.

يذكر أنه يتم إزالة 730 عقار بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة، ومن المقرر نقل 2000 أسرة وتغيير حياتهم للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات، وجميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس).