ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة وتحذر المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:​

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة سيكون اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة وشمال الصعيد ومصر الوسطى بأكملها معتدل ليلا.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة تسجل اليوم على القاهرة 40 - 23، السواحل الشمالية 29- 19، جنوب سيناء 40 - 26، شمال الصعيد 42 - 24، جنوب الصعيد 43 - 28.

وتابعت الهيئة: "يبدأ انخفاض طفيف جدًا على القاهرة غدًا الخميس، على أن يظل الطقس شديد الحرارة على أن يكون الانخفاض مؤقتًا يوم الجمعة على شمال البلاد حيث يظل الطقس حار وتستمر هذه الموجة لمدة خمسة أيام قادمة وتزداد فترات سطوع الشمس خلال هذه الفترة.

وحذرت الهيئة من التعرض للأشعة الشمس المباشرة، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها فى درجة حرارة عالية، كما يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة، والإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الأفطار وخلال فترة الليل.​