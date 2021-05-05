نائب وزير الخارجية التركي يصل القاهرة لعقد مباحثات ثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، السفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، في زيارة أولى لمسؤول تركي منذ عدة سنوات، وذلك لإجراء المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، ضمن خطة استعادة العلاقات بين البلدين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، والوفد المرافق له، وصلوا على الطائرة التركية القادمة من اسطنبول، وقامت السلطات بإنهاء إجراءات وصولهم.

من جانبها قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها منذ ساعات، إن جلسة مباحثات تعقد بين السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، وذلك اليوم وغد في القاهرة، وستركز المناقشات الاستكشافية على الخطوات الضرورية، التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلديّن على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.