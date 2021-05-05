شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة تعويضات سكان مسار محور مسطرد بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ الدولة محور مسطرد والذى له أهمية كبيرة وذلك لربطه بين عدد كبير من الطرق الرئيسية، ليحدث انفراجه كبيرة في حركة المرور ، ويتم الأن حصر السكان الواقعة بمسار المحور لتعويضهم.

وأكدت مصادر بمحافظة القاهرة أن قيمة التعويضات الجارى صرفها لسكان مسار محور مسطرد كلها مالية، وحسب مساحة الوحدة أو المحل، وحسب الواجهة التي يطل عليها، وذلك وفق لجان التقييم، بالإضافة إلى أنه سيتم تحويل التعويضات للحسابات البنكية الخاصة بالسكان.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" ،أن قيمة المتر تختلف من مكان لأخر بمسار محور مسطرد، حيث يتم إزالة عدد من العقارات بشارع المشروع وشارع وسط البلد بالمطرية، ويتم تقيين الوحدة السكنية حسب موقعها وقيمتها التسويقية.

وبلغ سعر المتر في بعض المناطق 3300 جنيه للسكنى ويوجد مناطق بألفين جنيه و2800 جنيه وغيرها، وسيتم إزالة العقار بعد تحويل التعويضات للسكان وإعطاء فرصة للإخلاء .

والمحور الجديد يبدأ فى مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبري عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولى فكوبرى عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس ، والطريق العائد يمر بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطوال يقارب 6 كم .

ويربط محور مسطرد الذى تقيمه الهيئة الهندسية، منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي.

ويحدث محور مسطرد الذى تقيمه الدولة تطويرًا وانفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق، إلى جانب أنه سيتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة التى تقيمها الدولة بالقاهرة الكبرى.