كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات مستمر بمصر والهند تسجل 20 مليونًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 1090 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، كما تم تسجيل 60 حالة وفاة جديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 357 ألفا و229 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتجاوز بذلك حصيلة الاصابات 20 مليون حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 3449 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 222 ألفا و408 حالات.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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لمجابهة الفيروس.. وزيرة الصحة تجتمع بمسئولي مكافحة كورونا في كفرالشيخ

إصابات كورونا في الهند تتجاوز 20 مليون حالة

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