حدث ليلاً| حمدوك: قضية سد النهضة مصيرية للسودان ومصر.. وهجوم صاروخي إسرائيلي على سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي

الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 567 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 173341 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف أعراض الموجة الثالثة من فيروس كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن مصر من الدول القوية في البحث العلمي وكانت في طليعة الدول التي شاركت في تجارب لقاح سينوفارم الذي تمت الموافقة عليه من منظمة الصحة العالمية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

التنمية المحلية تكشف تفاصيل إطلاق منظومة تراخيص البناء في 27 مركز بالجمهورية

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم البدء في التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة في 27 مركز ومدينة على مستوى المحافظات كلها، مشيرًا إلى أن اللواء محمود شعراوي أكد أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المستمرة بين وزارات الدولة، مثل التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مد مهلة اشتراك الناشرين بمعرض الكتاب حتى الثلاثاء المقبل

قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة العامة للكتاب، مد مهلة الحجز لاشتراك الناشرين في الدورة الـ52 للمعرض والمقرر انعقادها خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021، بأرض المعارض بالتجمع الخامس، حتى يوم الثلاثاء المقبل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إخفاق جديد.. انتهاء المهلة الممنوحة لنتنياهو لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وانتهت المهلة الممنوحة له من أجل تشكيل، حسبما ذكرت "فرانس برس".

للتفاصيل.. اضغط هنا

مجلس الوزراء السعودي يبحث جهود الوصول لحلول سياسية شاملة في المنطقة

بحث مجلس الوزراء السعودي آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة للوصول إلى حلول سياسية شاملة في المنطقة، وذلك خلال الاجتماع الذي تم مساء أمس الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء السعودي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس النواب الليبي والمبعوث الأممي يبحثان الخيارات المتاحة بشأن الانتخابات

بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، الخيارات المتاحة بشأن الانتخابات الليبية.

ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية، عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي، أن صالح أكد - خلال لقائه كوبيش في مدينة القبة الليبية، اليوم الثلاثاء - ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إسبانيا تقدم للمغرب تفسيرات لسماحها بدخول زعيم البوليساريو لأراضيها

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا جونزاليس لايا في مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء بمدريد، إن بلادها قدمت للمغرب "التفسيرات المناسبة" لوجود إبراهيم غالي الأمين العام لجبهة البوليساريو على أراضيها. وذكرت جونزاليس أن غالي في إسبانيا "لأسباب إنسانية بحتة" وأنه سيغادر"عندما تزول هذه الأسباب". وكانت الرباط قد طالبت مدريد برد مقنع على خلفية دخول زعيم البوليساريو إلى أراضيها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حمدوك: قضية سد النهضة مصيرية وحديث السيسي كان لجذب انتباه العالم لحساسية الأزمة

شدد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء أمس الثلاثاء، على أهمية قضية سد النهضة الإثيوبي، واعتبارها قضية جادة ومصيرية وتتعلق بأمن ومستقبل الملايين في دولتي المصب مصر والسودان.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"مصر للطيران" تسير 51 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب.. اليوم

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الثلاثاء، إن الشركات ستسير اليوم رحلاتها إلى 51 وجهة دولية تنقل على متنها نحو 3 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بالفيديو.. هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف مدينتين بسوريا

نشرت وسائل إعلام سورية عدة مقاطع فيديو قالت إنها توثق مواقع انفجارات في مدينتي اللاذقية وطرطوس غرب سوريا، ناجمة عن هجوم صاروخي إسرائيلي.

للتفاصيل.. اضغط هنا