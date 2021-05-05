شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة تعريفة الركوب في معديات «منيل شيحة - المعادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أصحاب المعديات النيلية في المعادي- منيل شيحة زيادة تعريفة الركوب 50 قرشًا لتصل إلى 2.5 جنيه بدلا من جنيهين فقط، مرجعين السبب إلى زيادة الضرائب والرسوم المفروضة من هيئة النقل النهري.

وتزامنت زيادة تعريفة ركوب معديات منيل شيحة- المعادي مع قرار لجنة تسعير الوقود بزيادة أسعار المواد البترولية 25 قرشًا، بينما نفت الحكومة شائعات عن زيادة تعريفة الركوب بوسائل المواصلات والسرفيس.

وفي أيام الجمعة والعطلات الرسمية، يرفع أصحاب المعديات تعريفة الركوب بمعدل 50 قرشًا، وهو ما لاحظه الركاب خلال إجازات الأسبوع الماضي، ليعلنوا تثبيت السعر عند 2.5 جنيه بداية من أمس الثلاثاء.

وقال محصل على إحدى معديات منيل شيحة- المعادي لـ«المصري اليوم» إن زيادة تعريفة الركوب جاءت نتيجة لزيادة حجم الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، فيما تسببت الزيادة في استياء بين عدد من الركاب.

وشهدت تعريفة معديات المعادي عدة زيادات، حيث كانت 25 قرشا عام 2009، وارتفعت إلى 75 قرشًا عام 2015، وشهدت زيادات متتالية بعد قرار تعويم الجنيه عام 2016 قبل وصولها أمس إلى 2.5 جنيه.

في المقابل، تقف تعريفة ركوب المعديات النيلية الثلاثة في مدينة الأقصر السياحية عند 75 قرشًا للمواطنين، وبالنسبة للسائحين تصل إلى 5 جنيهات، أما للطلبة والموظفين بالاشتراكات الشهرية فتكون 25 جنيهًا.