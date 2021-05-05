شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الأوراق الامتحانية للمواد غير المضافة للمجموع بشمال سيناء الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن تسليم الاوراق الامتحانية للمواد التي لا تضاف للمجموع للصفين الأول والثاني الثانوي العام في مختلف المدارس بالمحافظة الخميس.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه سيتم تسليم الاوراق الامتحانية لطلبة الصف الاول الثانوي اعتبارًا من الساعه التاسعة صباحا وحتي الحادية عشر ظهرًا، ولطلبة الصف الثاني الثانوي من الساعة الحادية عشر والنصف ظهرا وحتي الواحدة والنصف ظهرًا.

أشار رضوان، إلى قيام الطلبة بحل الامتحانات في المنزل واعادتها للمدرسة مرة أخرى بعد اجابتها يوم الاثنين الموافق 10 مايو الجاري، مشددًا على تطبيق الاجراءات الاحترازية خلال تسليم وتسلم الاوراق الامتحانية واجابتها.