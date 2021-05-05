شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 12 حالة من مصابي كورونا بعزل العديسات جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العديسات للعزل الصحى بالأقصر، بقيادة الدكتور أحمد فتحي، خروج 12 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا، بعد تعافيهم وسلبية نتائج التحاليل والأشعات التى تمت لهم، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى الذين خضعوا للعلاج الى ٣٤٢ حالة.

وناشد الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفى العديسات للعزل ، المواطنين بضرورة الوعى بخطورة الوضع الحالى فى ظل تفشى الوباء، ومنع التجمعات وإرتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، موضحا أن ارتداء الكمامة تقى من الإصابة بالعدوى كبيرة بالإضافة الى عدم التواجد في أماكن التزاحم المختلفه والرجوع إلى السوائل والفواكه والخضروات والفيتامينات طوال اليوم.

وتقدم نائب المدير العام ومدير مستشفى العزل الدكتور محمد العجمي، بالشكر والتقدير للطاقم الطبي، من الاطباء والتمريض، وفني الاشعة وفني المعمل، وجميع طاقم العمل بالمستشفى من عمال نظافة وأفراد الامن على ما يبذلوه من الجهد والتفاني فى العمل.