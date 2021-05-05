شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف شمال سيناء تؤكد على التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية أوقاف شمال سيناء علي المشاركة مع مديرية الصحة في التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الشيخ حسين البنديرى مدير عام الدعوة بأوقاف شمال سيناء على مشاركة أئمة المساجد في نشر التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وكذا أهمية المبادرة من المواطنين في التسجيل للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى أو زيارة مركز اللقاح ضد كورونا بمستشفى العريش العام .

أشار البنديري ، في بيان، الى فتوى الأزهر الشريف بامكان التطعيم ضد كورونا وقت الصيام ، وأن أخذ لقاح كوفيد-19 لا يُفسد الصيام ، حيث تُعطى اللقاحات عن طريق الحقن العضلى وليس عن طريق منفذ طبيعى كالفم أو الأنف.