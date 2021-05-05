شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد «جاردن سيتى الجديدة» والحى الحكومى بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذى للأعمال بالحى السكنى الخامس «جاردن سيتى الجديدة»، وموقف تنفيذ أعمال المرافق بالحى الحكومى، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الحى السكنى الخامس «جاردن سيتى الجديدة» بمساحة 885 فدانًا، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، ويضم الحى جميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية، وتم اعتماد تصميم معمارى مختلف فى هذا الحى مستوحى من الطراز الفرنسى القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتى ووسط البلد بالقاهرة.

فى سياق متصل، أعلن الدكتور عاصم الجزار أنه تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للبرج الإدارى (C01)، الذى يعد أعلى ناطحة سحاب بنشاط إدارى فى مصر، بمنطقة الأعمال المركزية، فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف «الجزار» أن ارتفاع البرج يصل إلى 174 مترًا، بمساحة 121.4 ألف متر مربع، وهو البرج العاشر الذى يتم إنهاء أعماله الخرسانية بالمشروع.

وقال الوزير، فى تصريحات صحفية، أمس، إن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وأعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، أن مراحل التسلّم الجزئى للأبراج بالكامل تبدأ فى يونيو 2022.

وقال «خطاب» لـ«المصرى اليوم»، إنه بانتهاء الأعمال الخرسانية لأعلى ناطحة سحاب إدارية، تكون الشركة الصينية قد انتهت من الأعمال الخرسانية للأبراج الإدارية العشرة بالكامل، من أصل 20 برجًا فى منطقة الأعمال المركزية، فيما وصلت نسبة الأعمال الخرسانية للأبراج السكنية الخمسة إلى 70%، ونسبة 60% من الواجهات الزجاجية لها.