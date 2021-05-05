شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تسترد أصولًا وقفية بقيمة 7 مليارات و600 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نجاح هيئة الأوقاف فى تحقيق رقم قياسى جديد خلال إبريل الماضى، بلغ نحو 205 ملايين جنيه، بزيادة 22 مليون جنيه عن العام الماضى، بنسبة تقدر بنحو 12%، فى حين بلغ إجمالى نمو الهيئة 22.2% فى الإيرادات والأرباح خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالى الحالى (2020 / 2021)، مقارنة بنفس المدة من العام المالى السابق (2019 / 2020). وقال «جمعة»، خلال اجتماع بقيادات الهيئة، أمس، بحضور عددٍ من مديرى المناطق على مستوى الجمهورية بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة 6 أكتوبر، إن الهيئة تمكنت من استرداد عدد كبير من أصولها بقيمة نحو 876 مليون جنيه، وتم تسلمها بعد نزاع قضائى أو بعد العثور على الحجة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مضيفًا: «منذ تولى الوزارة فى 2013، تم تسلّم أصول وقفية مقدرة بنحو 7 مليارات و600 مليون جنيه».

وكرّم «جمعة» كلًا من أحمد عبدالعزيز الدرديرى، مدير منطقة بنى سويف، ومحمد محسب، مدير منطقة الوادى الجديد، وجمال معوض، مدير منطقة السويس، ومصطفى عبدالموجود، مدير منطقة المنوفية، لجهود مناطقهم فى التحصيل عن شهر إبريل الماضى، بالإضافة إلى تكريم مدير مديرية أوقاف بنى سويف، لجهوده فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف لعام 1442هـ / 2021.

وأوضح الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم الوزارة، أنه رغم الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع، بسبب انتشار فيروس كورونا؛ فإن هيئة الأوقاف وبدعم كل أجهزة ومؤسسات الدولة ذات الصلة بشؤون الأوقاف، وبما اتخذته من خطوات جادة فى مجال استثمار أعيان الوقف وضبط جميع شؤونها المالية والإدارية وجهود العاملين بها، فإنها حققت العديد من الأرقام القياسية فى مجال الاستثمار واستعادة حقوقها.

وتابع «حسن»: «تم تحقيق أرقام قياسية للشهر الـ10 على التوالى بالقياس إلى مثيله فى أى عام سابق، كما حققت الهيئة 3 أرقام قياسية فى كل من الربع الأول والثانى والثالث من العام المالى الجارى، بإجمالى نمو 24% زيادة فى إجمالى الإيرادات والأرباح الاستثمارية لهذا العام، وبإجمالى إيرادات وأرباح استثمارية بلغت مليارًا و190 مليون جنيه فى الـ9 أشهر الأولى من العام المالى الجارى».