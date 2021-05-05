شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى البرقوق والمشمش الواجب اتباعها خلال مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعى، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصولى البرقوق والمشمش مراعاتها، خلال شهر مايو.



وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين فى

1- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4-الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر و نهايات الخطوط

5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري

6-جمع الثمار المصابة بالذبابة و التخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتي لا يحدث تجديد للإصابة

7- يتم رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة و وقف الرش قبل الجمع بمدة كافية

8- تقسيم الري إلي 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 4 ساعات ري في الاسبوع)

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

9- مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية و العنكبوت الاحمر و الاناسيا (ثاقبات براعم الخوخ)

11-مكافحة المن و التربس و الجاسد و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.