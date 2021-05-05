شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى البرقوق والمشمش الواجب اتباعها خلال مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعى، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصولى البرقوق والمشمش مراعاتها، خلال شهر مايو.
1- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4-الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر و نهايات الخطوط
5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري
6-جمع الثمار المصابة بالذبابة و التخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتي لا يحدث تجديد للإصابة
7- يتم رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة و وقف الرش قبل الجمع بمدة كافية
8- تقسيم الري إلي 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 4 ساعات ري في الاسبوع)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
9- مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية و العنكبوت الاحمر و الاناسيا (ثاقبات براعم الخوخ)
11-مكافحة المن و التربس و الجاسد و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.