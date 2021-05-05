شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسكندرية: تحصيل 161 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبد العليم نائب رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء للقطاع التجارى، أن الشركة تمكنت من تحرير 103 آلاف محضر سرقة تيار كهربائي حتى أبريل الماضي بقيمة 169 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم تحصيل 161 مليون جنيه حتى الآن من إجمالى قيمة المحاضر وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل باقى المبلغ.

وقال عبد العليم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن إسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء جنبا إلى جنب مع تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية بشركات التوزيع، ساهم فى رفع نسب التحصيل بالشركة وزيادة معدلات الشحن.

وأوضح عبد العليم، أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تطبق آليات الوزارة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى بمختلف أنواعها سواء من العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع أو التوصيلات الغير شرعية، كاشفا أن الاستعانة بشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للمرور أيضا على العدادات مسبوقة الدفع للكشف عن سرقات التيار بين مستخدمي هذه العدادات الذين يبلغ عددهم حاليا 10 ملايين 500 ألف عداد مسبوق الدفع.

وأوضح عبد العليم ، أن هناك تعليمات مشددة من المهندس مدحت فودة رئيس شركة الاسكندريه لتوزيع الكهرباء بتطبيق غرامة سرقة التيار و التى تنقسم إلى نوعين الأول بهدف التوصيل للنفس ، و النوع الثاني ، موضحا أن سرقات التيار الكهربائي تكبد الوزارة خساءر سنوية ضخمة، فكان من الضرورة ايجاد حلول للحد من هذه الخسائر.