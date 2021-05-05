شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تناشد الحوامل التوجه للوحدات الصحية لتلقى خدمات مبادرة دعم صحة الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن لأى أم حامل فى فترة حملها الاطمئنان على صحتها وصحة جنينها من خلال زيارة أقرب وحدة صحية ممن يؤدون خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين تبدأ العمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 مساء.

وأكد مجاهد، استمرار فحص السيدات بعد الزواج لمتابعة حالتهم الصحية، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة الأم والجنين، والتى تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بى" وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، بهدف خفض وفيات السيدات الناجمة عن تلك الأمراض، موضحا أن المبادرة تشمل متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة فى فترة النفاس.