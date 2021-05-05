شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يوجّه الحكومة بتوثيق جهود الدولة التنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناول الرئيس عبدالفتاح السيسى، جهود الحكومة فى دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات الـ10 الماضية منذ 2011.

ووجّه الرئيس، خلال اجتماع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور خالد زكريا محمد أمين، رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومى للتخطيط- بالتوثيق الدقيق لجميع جهود الدولة التى شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية، وذلك لإتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحى الحياة، الأمر الذى يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التى تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية فى مصر. ويعتمد تقرير التنمية البشرية على الإطار المفاهيمى الخاص بتحقيق التنمية الشاملة فى النواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة. ويستند التقرير- كذلك- إلى عدة محاور رئيسية، تشمل ما تم فى الدولة من إصلاح اقتصادى والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعى أكثر شمولًا، والاستثمار فى الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة.