شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مكافحة الملاريا يرش ويطهر حي الكوثر في الشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، عن مواصلة عمليات الرش والتطهير للقضاء على القوارض والحشرات في مختلف مدن المحافظة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وقال الدكتور، محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، أن فريق وحدة الملاريا ومكافحة الحشرات قام برش وتطهير بعض أكوام ومقالب القمامة، وبرك المياه في حي الكوثر بوسط المدينة.

أضاف حسن، أن الفريق برئاسة المهندسة، صباح عبدالونيس، رئيس الوحدة، وعضوية كلا من ،محمد سلامة وحسين العبادي، وتحت اشراف مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد .