شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة العريش بسبب كسر في الخط الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انقطعت مياه الشرب عن مدينة العريش بشمال سيناء، بسبب كسر في الخط الرئيس المغذي للمدينة بقطر ألف مليمتر.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها: «سيتم المرور على خط المياه قطر 1000 مم صباحًا، في المسافة من مدينة القنطرة شرق وحتى محطة رفع المياه بمنطقة التلول والكشف عن سبب عدم وصول المياه، وتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح المطلوبة».

أضافت الشركة: «سنوافيكم بتمام الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح وإعادة التشغيل وضخ المياه مرة أخرى إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء».