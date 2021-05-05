شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 3 مقاهي ومصادرة 30 شيشة في حملات مسائية بطوخ وبنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدات المحليه في محافظة القليوبية بحملات ليلية لمتابعة الاجراءات الوقائيه ضد كورونا وغلق عدد من المقاهى والكافيهات المخالفه حيث اغلقت الاجهزة التنفيذيه في مدينة طوخ برئاسة احمد الوزيرى رئيس المدينه في حملة مساء الثلاثاء على قرى كفر الجمال وخلوة عبدالنبى وكفر الفقهاء والعمار عدد 2 مقهى مخالف للاجراءات الإجراءات الاحترازية والوقائية وتم تحرير ٥ محاضر عدم ارتداء الكمامة والتحفظ على 30 شيشة وتحصيل الغرامة الفورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تم رفع اشغالات المقاهى من الشوارع العامة والرئيسية.

وقرر المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها غلق كافيه يقوم بعمل سيشن وعمل بناء مخالف داخل الكافية علاوة على مخالفة الاجراءات الوقائيه لمواجهة كورونا بناء على شكوى الاهالى في منطقة كفر الجزار التابعه للوحده المحليه لمدينة بنها.

كما قامت حمله ليلية لرفع الاشغلات والتعديات على الارصفة والشوارع والميادين العامة بالتنسيق مع شرطة المرافق وتم إخلاء الشوارع من الباعه الجائلين لسهولة الحركة المرورية بالشوارع والطرق وتحرير ٧محاضر اشغال طريق والتحفظ على البضائع واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين.

وتراس اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمه حمله مساء الثلاثاء لاعمال كنس ونظافه شارع الكورنيش وترعه الاسماعليه وشارع مجلس المدينه وشارع ١٥ مايو بالعماله اليدويه وتم رفع المخلفات بشارع ١٣٥والمطاحن بتحميل ٤٠طن الفتره المسائيه.

غلق مقاهى فى طوخ

غلق مقاهى فى طوخ

غلق مقاهى فى طوخ