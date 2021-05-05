شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحذر الأئمة والعاملين: إنهاء خدمة من يسمح بإقامة الاعتكاف بالمساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، جددت وزارة الأوقاف، تحذيراتها للأئمة والعاملين من أنها ستنهى على الفور خدمة من يثبت سماحه أو تغاضيه أو تقصيره فى واجبه الوظيفى بما يمكن أى شخص أو جماعة من إقامة أى اعتكاف بالمساجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها ستتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه أى شخص أو جماعة تخرج على هذه التعليمات، باعتبار أن الخروج على ذلك هو خروج على النظام العام وتعمد لتعريض حياة الناس للخطر، مؤكدة أن من يقوم بذلك آثم شرعًا وجاهل بمقاصد الشريعة، ومستوجب للردع، لأن الحفاظ على حياة الخلق وتجنيب تعريضهم للخطر مطلب شرعى من المقاصد والكليات الست التى أوجب الشرع الحنيف الحفاظ عليها.

والاعتكاف هو أحد العبادات الدينية المرتبطة بشهر رمضان المبارك، والتي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الشهر الكريم، من خلال لزوم المسجد لاسيما في العشر الأواخر من شهر رمضان والتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن مع انتشار فيروس كورونا، قررت الدولة منع إقامة الاعتكاف بالمساجد، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.