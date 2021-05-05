شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عيد العنصرة فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد العنصرة يوم 20 يونيو المقبل، ويعتبر الأحد السابع بعد القيامه، وذكرى حلول الروح المقدس على الرسل بعد قيامة المسيح بخمسين يوما.

ويرمز إلى ما يعرف في المسيحية بحلول "الروح القدس" على تلاميذ المسيح بعد صعوده للسماء كما يطلق عليه أيضا "عيد الخمسين" أو "أحد العنصرة" أو "أسبوع العنصرة".

وبحسب الكنيسة، فالمسيح أوصى تلاميذه بنشر "الكرازة والمعمودية والتعليم"، فى العالم، كما يعرف هذا اليوم بأنّه بداية تأسيس وخدمة الكنيسة بالعالم.

ويعتبر سبب تسميته عنصرة فهو لفظة عربية مأخوذة من العبرية، ومعناها اجتماع أو احتفال. كما يطلق على هذا العيد عيدالخمسين أو أحد العنصرة أو أسبوع العنصرة لاسيما في إنجلترا، حيث يكون يوم الاثنين التالي إجازة. ويُسمى عيد الخمسين بهذاالاسم لأنه يتم الاحتفال به بعد أحد عيد القيامة بسبعة أسابيع (أي خمسين يومًا)، ويقع عيد الخمسين في اليوم العاشر من عيدالصعود.