بالشمع الأحمر.. غلق "كافيهين" ملك مطرب وفنان شهيرين في المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملة مفاجئة على عدد من الكافيهات بحي العجوزة.

الحملة استهدفت تطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأسفرت الحملة تحت إشراف المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث المرافق عن غلق وتشميع كافيه "لوكيشن" بشارع جامعة الدول العربية المملوك للمطرب "م.ق."، وآخر يدعى "علي الضحكاية" الذي تعود ملكيته بالشراكة للفنان "ه.ش.".

وتم تحرير محاضر بالمخالفات والتي جاء أبرزها تقديم "شيشة" لرواد الكافيه بالمخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون، ومنها المقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية.