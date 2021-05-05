شكرا لقرائتكم خبر عن حملات ليلية على المقاهي والكافيهات في كفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، حملات ليلية على المقاهي والأسواق وأعمال رش وتطهير بالإضافة لوقف أعمال بناء دور ثالث مخالف، تنفيذاُ لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أشرف المهندس أشرف داوود، رئيس حي شمال بمجلس مدينة دسوق، على أعمال الرش والتطهير بنطاق حى شمال، إضافة إلى إزالة أعمال بناء بالدور الثالث العلوي، وتم التحفظ الأخشاب وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال حملة على الاسواق إضافة على المقاهي والمطاعم ،للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتمكنت الحملة من ضبط شيش بمقهىين، واتخذت كافة الإجراءات القانونية.

وأشرف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على الحملة المكبرة على الأسواق والمقاهي والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتمكنت الحملة من ضبط عدد من الشيش وتحرير محاضر لعدد من المواطنين لعدم ارتدائهم الكمامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما قاد أحمد إسماعيل رئيس مركز ومدينة بيلا ،حملة بالتعاون مع قوة شرطية، على المقاهي والمطاعم وتمكنت من ضبط عدد من الشيش وغلق عدد من المحال المخالفة ،لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

حملات ليليه علي المقاهي والكافيهات بكفرالشيخ لضبط المخالفين

حملات ليليه علي المقاهي والكافيهات بكفرالشيخ لضبط المخالفين

حملات ليليه علي المقاهي والكافيهات بكفرالشيخ لضبط المخالفين

غرامة 4 آلاف جنيه.. «المنشآت السياحية» تحذّر المواطنين وأصحاب المطاعم والمقاهي

الحكومة تنفي غلق المقاهي والكافيهات: تعمل بشكل طبيعي