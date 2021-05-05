شكرا لقرائتكم خبر عن مد مهلة الحجز للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 52 حتى الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب خلال اجتماعها مساء الثلاثاء مد مهلة الحجز لاشتراك الناشرين في المعرض في دورته ٥٢ المقرر انعقادها خلال الفترة من ٣٠ يونيه حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١ بأرض المعارض بالتجمع الخامس، حتى الثلاثاء القادم الموافق ١١ مايو.

كانت اللجنة اجتمعت بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على.

وتستقبل الهيئة طلبات الاشتراك بالإدارة العامة للمعارض بمقر الهيئة من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا عدا الجمعة والسبت.

تأتى هذه الدورة تحت شعار «هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل»، والكاتب يحيى حقى شخصية المعرض هذا العام.

ولأول مرة شخصية خاصة بمعرض كتاب الطفل وهو الكاتب عبدالتواب يوسف.