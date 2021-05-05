شكرا لقرائتكم خبر عن رامي رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألمح الإعلامي رامي رضوان إلى تدهور الحالة الصحية لحماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشر رامي رضوان عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك» دعاء يتمنى فيه من الله شفاءهم، داعيا متابعيه إلى الإكثار من الدعاء لهما.

الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز أصيبا بفيرس كورونا منذ أيام قليلة، وجرى نقلهما إلى المستشفي لتلقي العلاج.