شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة السويس يتفقد قسم طوارئ الباطنة والعزل بالمستشفى العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور اسماعيل الحفناوى وكيل وزاره الصحه بالسويس قسم طوارئ الباطنه بالمستشفى العام وقسم العزل بها وقد تأكد من مخزون الاكسجين بالتانك الخاص بالاكسجين والادويه والمستلزمات الطبيه الخاصه بالطوارى وجميع ادويه المرضى بقسم العزل والخاصه بالعلاج ضد فيروس كورونا المستجد وقد راجع بروتوكولات العلاج للحالات المختلفه مع الفريق الطبى الموجود بقسم العزل.

وأكد على الالتزام بمواعيد العمل ومعامله المرضى معامله كريمه واطمئن على بعض الحالات المحجوزه داخل القسم وقد رافقه بالجوله الدكتور رضا فكرى وكيل المديريه.

واكد الحفناوى على اهميه اتباع جميع الاجراءات الاحترازيه مثل غسيل اليدين المتكرر عدم لمس الاسطح عدم التواجد في تجمعات وتجنب اماكن الازدحام وتطهير الاسطح بشكل دورى والالتزام بأداب العطس والكحه وارتداء الكمامه للحفاظ على صحتنا من العدوى بفيروس كورونا المستحد والخروج من الموجه الثالثه بأمان.