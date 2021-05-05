شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لتكريم الفائزين بمسابقات الملك الرمضانية في السويس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز شباب المدينة بالسويس، حفل ختام مسابقات الملك الرمضانية «الغنائية-القرآنية- الرياضية» اليوم الثلاثاء، بمقر المركز، بحضور الدكتور سيد عبده وحافظ شوشة أعضاء مجلس الشيوخ وجمال حمدى الجميل مسؤول وراعى المسابقة والمهندس سيد خطاب رئيس مجلس مركز شباب المدينة ومحمد هلال رئيس نادى السويس.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم كلمة تلاوة القرآن الكريم ثم كلمة المهندس سيد خطاب، والذى أكد فيه أن المسابقة على اسم الراحل الكابتن كمال فريد «الملك» الرئيس الشرفي للمركز ولاعب نادى اتحاد السويس الاسبق.

وقال جمال حمدى الجميل إن المسابقات أظهرت العديد من المواهب المختلفة في المسابقات الثلاثة، مشيرا انه سعيد برعاية المسابقة تحمل اسم الكابتن الراحل كمال فريد، لافتا ان هناك مسابقات عديدة سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة لدعم الشباب في كافة المواهب المختلفة .

وتضمنت الاحتفالية فيديو عن حياة الكابتن كمال فريد لاعب اتحاد السويس الاسبق تلاها تكريم من جمال حمدى جميل لنجلة الكابتن كمال فريد المدير الفنى لنادى الأسبق.

وتخللت فقرة أناشد دينى قدمها محمد رمضان عاشور ثم فقرة غنائية تحت قيادة الفنان غريب غندور قدمها ثلاثة من طلائع مديرية الشباب والرياضة.

قدم المهندس سيد خطاب درع إلى جمال حمدى جميل واعضاء مجلس الشيوخ دكتور سيد عبده وحافظ شوشة.

واختتمت الاحتفالية بتكريم الفائزين في مسابقة الغنائية أميرة على معروف وبلال محمد حسين واحمد عبدالمنعم ومسابقة القرآن عمر محمد حسين المركز الاول ومحمد رمضان عاشور المركز الثانى وعبدالله أحمد محمد المركز الثانى مكرر وعبدالرحمن محمد احمد ومسابقة الرياضية محمود اشرف المركز الأول ومحمد سمير المركز الثانى ومحمود محمد احمد المركز الثالث.

حفل تكريم الفائزين بمسابقات الملك الرمضانية بالسويس

حفل تكريم الفائزين بمسابقات الملك الرمضانية بالسويس

حفل تكريم الفائزين بمسابقات الملك الرمضانية بالسويس

حفل تكريم الفائزين بمسابقات الملك الرمضانية بالسويس

حفل تكريم الفائزين بمسابقات الملك الرمضانية بالسويس

حفل تكريم الفائزين بمسابقات الملك الرمضانية بالسويس