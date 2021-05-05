شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: زيارة الوفد التركي اعتراف بثورة 30 يونيو.. ونتمنى تصويب الخطاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن الوفد التركي إلى القاهرة سيصل إلى القاهرة فجر الأربعاء لبدء المشاورات السياسية.

وتمنى موسى أن تكون الزيارة بداية تصويب لخطاب ولغة الأتراك تجاه الدولة المصرية في ظل رغبة تركية لعودة العلاقات.

وأضاف أن هذه الزيارة نوع من الإقرار والاعتراف الواضح بالدولة المصرية وثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو والرئيس السيسي وكل مؤسسات الدولة المصرية.

وتابع في برنامجه على «صدى البلد» أن القاهرة ستشهد أول لقاء رسمي منذ 8 سنوات بين مصر وتركيا غدا والخارجية اصدرت بيانا واضحا.

وأضاف أن العلاقات لم تقطع بين مصر وتركيا وكان هناك علاقات تجارية واقتصادية وتواجدت بعثة دبلوماسية مصرية في تركية وفي المقابل تواجدت بعثة تركية في مصر رغم المشاكل الضخمة.

وأوضح أن مصر تعاملت بروح وقوة الدولة المصرية على مدار 8 سنوات ولم تسيء لتركيا على المستوى الرسمي وكنا في الإعلام نرد ونتحدث ولكن الدولة تعاملت بالأصول.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا بشأن المباحثات المصرية التركية وقالت: مشاورات سياسية بين مصر وتركيا لتطبيع العلاقات برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي في الفترة من 5 إلى 6 مايو 2021 في القاهرة.

واضاف البيان: «تركز المناقشات الاستكشافية على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلديّن على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي».