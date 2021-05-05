شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي دسوق يستغيثون لتغطية بيارة صرف صحي بشارع الاستاد الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغاث عدد من أهالي مدينة دسوق في كفر الشيخ بمسؤولي مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتغطية غرفة تفتيش صرف صحي بشارع الاستاد الرياضي منعا لوقوع حوادث في أحد الطرق الرئيسية.

وقال المهندس أشرف داود، رئيس حي شمال دسوق، لـ«المصري اليوم» إن البيارة خاصة بغرفة تفتيش لمياه الشرب، مشيرا إلى أنه سيتواصل بمسؤلي الشركة لتركيب غطاء فورا حرصا على أرواح المواطنين.

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