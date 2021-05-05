شكرا لقرائتكم خبر عن المعمل المركزى للمياه الجوفية بالوادى الجديد يحصل على شهادة تقييم عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل المعمل المركزى لقطاع المياه الجوفية بالوادى الجديد على شهادة تقييم عالمية من المعهد القومى للتحاليل الكيميائية والحيوية بلندن (LGC Lab ) فى لفحوصات الميكروبيولوجية الحاصل فيها المعمل على الأيزو 17025، وذلك طبقا للتقرير الصادر من المعهد بتقييم أكثر من 270 معمل من مختلف دول العالم.

يشار إلى أنه تم إنشاء االمعمل المركزى فى عام 2006 بمنطقة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وحصل على شهادة الايزو شهادة الأيزو " 17025" فى عام 2013 وذلك تتويجاً للعمل الجاد الذى يقوم به المعمل بهدف الحفاظ على نوعية المياه الجوفية من خلال شبكة مراقبة نوعية المياه ومتابعة جودة المياه بالخزان الجوفي وحمايته من التلوث والتنبؤ بزيادة نسبة ملوحة المياه الجوفية .

و يقوم المعمل وفروعه المختلفة ( المنيا – الداخلة – طنطا ) بمراقبة نوعية المياه وإجراء كافة التحاليل الكيمائية والبكتريولوجية وفقاً للمعايير والقياسات العالمية حال إصدار تراخيص وتجديد وحفر الآبار الإستثمارية والسطحية والعيون ، إلى جانب إجراء التحاليل المطلوبة للآبار الحكومية التابعة للوزارة ، وأيضاً آبار القطاع الخاص ، فضلاً عن تحليل البيانات ، الأمر الذي يسهم في عمل خرائط كونتورية توضح مواقع الآبار وتدرج الملوحة والعناصر الآخرى بها.



وكان المعمل المركزى للمياه الجوفية بالوادى الجديد قد اجتاز اختبارات الكفاءة الحرفية لعام 2019 فى الفحوصات البكترويولوجية والتحاليل الفيزيائية والكيميائية للمياه تحقيقا لاشتراطات المجلس الوطنى لاعتماد المعامل الواجب تقديمها سنويا لتأكيد استمرار ورفع مستوى الاداء.

كما حصل المعمل المركزي على الإعتماد الدولي ( الأيزو) وله فوائد عدة أهمها تحقيق استقلالية المعمل ومنح الثقة في نظام الإدارة ونتائج الإختبارات ونظام الجودة ، علاوة على تحسين القدرات والإمكانيات والمعايرات والإختبارات التي يقوم المعمل ، في ضوء التزام الطاقم الفني بالمعمل بتنفيذ ما جاء بكتب الجودة والإختبارات والمعايرة العالمية والقياس ، والمساهمة في تحقيق المطالب الإدارية والفنية والموارد البشرية .